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Kredili konut satışı yüzde 1000 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı" açıklamasında bulundu.

Kredili konut satışı yüzde 1000 arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı" açıklamasında bulundu.

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