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Kripto Para Borsası ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer tutuklandı

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. “Uyuşturucu temini” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kripto Para Borsası ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer tutuklandı

Türkiye’de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan ICRYPEX’in sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Gökalp İçer için savcılık, “Uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından soruşturma başlatıldı” açıklamasını yapmış ve İçer dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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kripto borsası
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