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Kripto paralarda büyük düşüş! Kripto paralar yükselir mi, düşer mi?

19.05.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Parasını kripto paralara yatıranlar yaşanan dalgalanmaların nedenini araştırıyor. Peki, kripto paralarda yaşanan düşüşün nedeni ne? İşte, ayrıntılar...

Kripto paralarda büyük düşüş! Kripto paralar yükselir mi, düşer mi?

Kripto para piyasalarında yaşanan değer kaybı gündem oldu. Son dönemlerin en popüler yatırım aracı olan kripto paralarda beklenmedik bir düşüş yaşandı. Peki, Kripto paralar yükselir mi, düşer mi? İşte, detaylar...

KRİPTO PARALAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Spekülasyon ve manipülasyonlara hızlı tepki veren kripto para piyasasında düşüş devam ediyor. Elon Musk’ın kendi markası olan Tesla araçlarının alımında kripto para kabul etmeyeceğini duyurması sonrasında kripto para piyasasında büyük bir düşüş yaşandı.

Kripto paraların piyasa değeri yaklaşık 800 milyar dolarlık düşüş yaşandı. 20 Nisan 2021 gününde 56.000 dolar civarı olan bitcoin şuanda 42.500 dolar. Fakat etherumda bu durum bitcoin kadar kötü ilerlemediğini söyleyebiliriz. 20 Nisan 2021’de 2328 dolar olan etherum şuanda 2926 dolardan işlemlerine devam ediyor. Fakat 18 Mayıs 2021’e göre değerlendirecek olursak Etherumda da değer kaybı %13’e ulaşmıştır.

Aslında baktığımızda diğer altcoin ve bitcoinler için 12 Mart 2021 tarihinden beri görülen en düşük değer olduğunu söyleyebiliriz. Spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık ve güvensiz bir ortam yaratılsa da şu bilinmelidir ki verimli piyasalarda her zaman çıktığı yeri tekrar görür.

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bitcoin Kripto para
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