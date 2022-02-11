FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati bir araya gelecek

Kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati bir araya gelecek

11.02.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelecek.

Kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve sona erdiElektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve sona erdi
Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacakHükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak
Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artışGelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

E-Devlet'te yeni hizmet! Artık e-devlet'ten şikayet edilecek

E-Devlet'te yeni hizmet! Artık e-devlet'ten şikayet edilecek

Çiftçiye gübre desteği! Yüzde 30 indirim yapıldı

Çiftçiye gübre desteği! Yüzde 30 indirim yapıldı

Döviz ve altın hesapları için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Döviz ve altın hesapları için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.