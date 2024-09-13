Kritik güne az kaldı... Reuters ve AA Finans anket yaptı! Merkez'in faiz kararı için tahminler merak konusu oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), önümüzdeki hafta perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Peki TCMB ne yapacak? Hem Reuters hem de Anadolu Ajansı'nın anketleri yayımlandı.

Ankette, ortak görüş TCMB'nin eylül ayında da politika faizini sabit bırakacağı yönünde oldu. TCMB politika faizinde son değişikliği mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükselterek yapmıştı. TCMB, daha sonra sıkı para politikasının etkilerini izlemeye koyulmuştu.

TAHMİN: FAİZ YİNE SABİT BIRAKILACAK

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

REUTERS ANKETİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu kontrol altına almak adına yaptığı sıkılaştırmanın ardından Eylül ayında da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

Anket aynı zamanda Ağustos ayına göre bu yıl yapılması beklenen faiz indirimi miktarının azaldığını ve ilk politika faizi indirim adımı beklentilerinin ötelendiğini gösterdi.

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır