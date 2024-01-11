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Kritik rakamlar açıklandı! ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde gerçekleşti

11.01.2024 17:13 | Son Güncelleme:
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ABD'de enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları beklenin üzerinde gelirken ülkede barınma fiyatlarında artış devam etti. Barınma endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 6,2 yükseldi.

Kritik rakamlar açıklandı! ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, aralıkta yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, ABD'de enflasyon kasım ayında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,1 olmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ BARINMA FİYATLARINDA YAŞANDI

Aralık ayında barınma fiyatlarında artış devam etti. Barınma endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 6,2 yükseldi.

Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 2 azaldı.

Gıda endeksi ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE aralıkta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon aylık bazda piyasa beklentileriyle uyumlu, yıllık bazda ise piyasa beklentilerinin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
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