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Kritik rakamlar açıklandı! Altın fiyatları yükseldi

14.09.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon verileri yüzde 5 üzerindeki seyrini Ağustos'ta da korudu. ABD'de tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.3 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Açıklamanın ardından ons altın ve gram altın fiyatları arttı. İşte açıklamanın ardından ons altın ve gram altının ilk tepkisi!

ABD'de tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 5,3 artış kaydetti. Aylık olarak bakıldığında ise ABD’de tüketici fiyatları Ağustos'ta beklentinin altında kalırken son yedi ayın en düşük artışını kaydetti ve fiyatlara yönelik yukarı yönlü baskının bir kısmının azaldığına işaret etti. Açıklanan enflasyon verilerinin ardından ons ve gram altın fiyatları yükseldi.

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Geçen hafta 50 günlük hareketli ortalamasının altına geriledikten sonra dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, 4 haftanın ardından ilk defa haftayı kayıpla kapatmıştı. Tüketici enflasyon verisi öncesi endişelerle yatay seyreden ons altın, haftanın ikinci gününe 1.791 dolar civarında başladı. ABD'de enflasyonun açıklanmasının ardından 1.799 dolara yükseldi.

Ons altın günü 1.793 seviyesinde kapattı.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişten destek bularak 490 TL seviyesine kadar tırmanmıştı. Ons altının aksine geçen haftayı kazançla kapatan gram altın, salı gününe 485 TL seviyesinde başladı.
ABD'de tüketici fiyatlarının açıklanmasının ardından 488 liraya yükseldi.

Gram altın günü 487 lira seviyesinden kapattı.

ABD'de tüketici fiyatları açıklandıABD'de tüketici fiyatları açıklandı


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gram altın Enflasyon TÜFE
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