ABD'de tüketici fiyatları açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı Temmuz ayında TÜFE'yi %0.5 seviyesinde açıklamıştı.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Ağustos ayında %0.1 ile beklentilerin altında yükseldi. Çekirdek enflasyon Temmuz ayında %0.3 seviyesinde açıklanmıştı.

BEKLENTİLERE PARALEL ARTTI

Yıllık bazda değişime bakıldığında, tüketici fiyatları Ağustos ayında %5.3 ile beklentilere paralel yükseldi.

Tüketici fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda %5.4 artmıştı.

Çekirdek enflasyon Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %4 ile beklentilerin altında yükseldi. Temmuz ayında ise bu oran %4.3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kaynak: Reuters



