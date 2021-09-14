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ABD'de tüketici fiyatları açıklandı

14.09.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.3 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD'de tüketici fiyatları açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı Temmuz ayında TÜFE'yi %0.5 seviyesinde açıklamıştı.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Ağustos ayında %0.1 ile beklentilerin altında yükseldi. Çekirdek enflasyon Temmuz ayında %0.3 seviyesinde açıklanmıştı.

BEKLENTİLERE PARALEL ARTTI

Yıllık bazda değişime bakıldığında, tüketici fiyatları Ağustos ayında %5.3 ile beklentilere paralel yükseldi.

Tüketici fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda %5.4 artmıştı.

Çekirdek enflasyon Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %4 ile beklentilerin altında yükseldi. Temmuz ayında ise bu oran %4.3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kaynak: Reuters

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TÜFE
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