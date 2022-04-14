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Kritik toplantı sonrası açıklama! Yeni bir sistem kurulacak

14.04.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir araya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulunun toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Kurulun, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistemin kurulmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Kritik toplantı sonrası açıklama! Yeni bir sistem kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri görüşüldü.

GIDA VE EMTİA FİYATLARINDAKİ GELİŞMELERE YÖNELİK TEDBİRLER

Toplantıda, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler ile tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

YENİ DİJİTAL BİR SİSTEM

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler görüşüldü.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

Toplantıda, enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirilirek, önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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