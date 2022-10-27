FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kritik toplantı sonrası alınan kararlar duyuruldu! O ödeme sistemi yaygınlaştırılacak

Kritik toplantı sonrası alınan kararlar duyuruldu! O ödeme sistemi yaygınlaştırılacak

27.10.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek "Küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldığımız toplantıda, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık" dedi. Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye'nin Ödeme Sistemi" TROY'un yurt içi ve dışında yaygınlaştırılması adına yol haritası oluşturulacağı ifade edildi.

Kritik toplantı sonrası alınan kararlar duyuruldu! O ödeme sistemi yaygınlaştırılacak

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Nebati'nin Bakanlığın yaptığı açıklamada toplantıda alınan kararlar da duyuruldu. İşte detaylar...

SELEKTİF KREDİ POLİTİKASININ DEVAMI

Toplantıda küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati'den banka genel müdürleriyle kritik toplantı Bakan Nebati'den banka genel müdürleriyle kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ve yerel makroekonomik gelişmelerle önceki dönemde atılan politika adımları, Türkiye'nin finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelendi ve Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımlar istişare edildi.

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının, yakalanan ivmeye önemli bir katkı sağladığı gözlemlenerek, bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine karar verildi.

FgF8FImWAAAsI2Y

TROY YURT İÇİNDE VE DIŞINDA YAYGINLAŞTIRILACAK

Ayrıca "Türkiye'nin Ödeme Sistemi" TROY'un yurt içi ve dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.

Açıklamada, Komite'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için önemli bir unsur olan finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bireysel Emeklik Sistemi son 10 yılda 17 kat büyüdüBireysel Emeklik Sistemi son 10 yılda 17 kat büyüdü
Motorin ve benzin fiyatını etkileyecek! Aralık ayında...Motorin ve benzin fiyatını etkileyecek! Aralık ayında...
Bakan duyurdu, kapsam belli olduBakan duyurdu, kapsam belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati kredi troy

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kısmi emeklilikte prim ve yaş şartı kriteri!

Kısmi emeklilikte prim ve yaş şartı kriteri!

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...

Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

Emeklilere müjde! 4500, 5000 TL tutarında ödemeler peşin yapılacak

Emeklilere müjde! 4500, 5000 TL tutarında ödemeler peşin yapılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.