Kriz Yönetim Testi: Borç Yönetimi Konusunda Ne Kadar Ustasın?

Borç harç meselelerine bakacağız!

1/8 Kredi kartı ekstren geldi ama bu ayki harcamaların gözünü epey korkuttu... Hepsini ödeyebilir misin? Hepsini öderim. Asgari tutarı öderim. Kalanına sonra bakarız. Diğer kartımdan nakit çeker buna yatırırım. Sanırım ödemem. Bankayı arayıp bir ay erteleriz herhalde.

2/8 Bankandan kart limitinin tam üç katına çıkarılabileceği hakkında bir bilgilendirme geldi. Limiti kabul eder misin? Kabul ederim. Bir gün o limit lazım olur. Kabul etmem çünkü boyumdan büyük işlere kalkışacağımı biliyorum. Hemen kabul edip eksiklerimi alırım. Kabul edip o limitle diğer kart borçlarımı kapatırım. Ya da elden borç varsa.

3/8 Daha önce elden aldığın küçük bir miktar borcu uzuuuun bir süre ödemeyi unuttuğun oldu mu? EVET HAYIR

4/8 Borç aldığın ama ödemeyi unuttuğun arkadaşın bir süre sonra paraya ihtiyacı olduğunu söyledi ve bu parayı istedi diyelim. Ne dersin? Defalarca özür dilerim ve parasını gönderirim ona. Bana yakışmadı... Elbette atarım parasını. Biraz garipserim çünkü neden onca zamandır istememiş ki? Kesin rol yapıyor ya. Parası var onun. Bir süre bekletirim.

5/8 Yaşamayan yoktur... Borcu borç ile kapatmak senin için ne ifade ediyor? Mecburiyet diyebilirim. Bedelini ağır ödediğim bir durum. Hiç kalkışmadığım şey. Umarım yaşamam. Bir kez yaptım ve bir daha asla yapmayacağım durum.

6/8 İhtiyacın olan elektronik bir ürün için müthiş bir kampanya gördün ama ona pek de ihtiyacın yok diyelim. Yine de alır mısın? Alırım kesin. Sıkışırsam satarım onu. Aslında yatırım aracı olarak görürüm ve alırım. Düşünürüm. Almam galiba. Kesinlikle almam.

7/8 Hiç beklemediğin bir anda müşterisi olduğun bankanın müşteri hizmetleri seni arıyor. Açar mısın? Açmam. Kesin borç tahsilat için arıyorlardır. Açarım ama kısa keserim. Kampanya bilgilendirmesi olabilir, işime yarar. Bana gelen bütün aramalara cevap veririm. Banka olup olmaması önemli değil.