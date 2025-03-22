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Kruvaziyer turizmde 2 ayda rekor kırıldı! 1 milyondan fazla yolcu Türkiye'ye geldi

22.03.2025 13:32
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Kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından Türkiye'ye, bu yıl 'yüzen otel' olarak da bilinen 39 kruvaziyer ile 62 bin 512 yolcu geldi. Ocak ve şubat ayında gelen bu yolcu ve gemi sayısı ile kruvaziyer turizminde rekor yaşandı.

Kruvaziyer turizmde 2 ayda rekor kırıldı! 1 milyondan fazla yolcu Türkiye'ye geldi

Kruvaziyer turizminin önemli uğrak yerlerinden Türkiye'ye 2024 yılında 1195 kruvaziyerle 1 milyon 889 bin 426 yolcu geldi. 2015'ten bu yana en yüksek yolcu sayısına ulaşılan kruvaziyer turizminde 2025'te yolcu sayısının 2 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor. Kruvaziyer turizminde yıla 32 bin 686 yolcu rekoruyla başlanan Türkiye'de, şubat ayında da ilk yaşandı. Şubatta limanlara uğrak yapan 16 kruvaziyerde 29 bin 826 yolcu yer aldı.

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İSTANBUL'DA YOLCU HAREKETLİLİĞİ

2025 yılının Ocak- Şubat ayında limanlara 39 kruvaziyer ve 62 bin 512 yolcu geldi. 2 ayda kruvaziyer yolcu hareketliliği en fazla İstanbul'da yaşandı. Bu yıl Amasra'da 3 kruvaziyerle 2 bin 894, Antalya'da 1 kruvaziyerle 943, İzmir'de 8 kruvaziyerle 16 bin 485, İstanbul'da 12 kruvaziyerle 24 bin 257, Kuşadası'nda 8 kruvaziyerle 11 bin 559, Samsun'da 4 kruvaziyerle 3 bin 699, Trabzon'da 3 kruvaziyerle 2 bin 675 yolcu hareketliliği meydana geldi. Kruvaziyer turizminde ilk defa ocak ve şubat aylarında 39 kruvaziyer ve 62 bin 512 yolcu Türkiye'ye geldi.

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RAKAMLARLA KRUVAZİYER TURİZMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre; Türkiye'ye 2011'den 2025'e Ocak- Şubat ayını kapsayan dönemde gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle: "2011'de 15 gemi 28 bin 923 yolcu, 2012'de 3 gemi 6 bin 617 yolcu, 2013'te 12 gemi 29 bin 474 yolcu, 2014'te 11 gemi 18 bin 6 yolcu, 2015'te 22 gemi 22 bin 484 yolcu, 2019'da 4 gemi 564 yolcu, 2020'de 1 gemi 823 yolcu, 2022'te 5 gemi 1727 yolcu, 2023'te 14 gemi 10 bin 480 yolcu, 2024'te 23 gemi 23 bin 47 yolcu, 2025'te 39 kruvaziyer ve 62 bin 512."
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Kruvaziyer
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