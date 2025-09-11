'Küçük esnafla ilgili değil bu' Vergi düzenlemesinde kritik '480 bin TL' detayı

Basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenleme yapılmış, otel ve lokanta işletmeciliğinden şehir içi yolcu taşımacılığına kadar çeşitli işlerin 30 büyükşehirde de aynı usulde vergilendirilebilmesi amacıyla düzenlemeye gidilmişti. Buna göre; 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılmış ve tüm büyükşehirlerde aynı işi yapanlar için eşit hale getirilmişti. Aynı zamanda büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KÜÇÜK ESNAFLA İLGİLİ DEĞİL BU"

Yılmaz, büyükşehir belediyesi olan illerde, nüfusu 30 bini geçen ilçelerde mükelleflerin, basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilmesine ilişkin soru üzerine, "Küçük esnafla ilgili değil bu. 480 bin liranın altında cirosu olan küçük esnaf zaten basit usule tabii, orada bir tartışma yok" dedi.

"480 BİN LİRA CİRONUN ÜSTÜNDE OLDUĞU BELLİ OLAN BİRTAKIM ALANLAR VAR"

Yılmaz devamında "Ancak burada yeni getirilen düzenleme şu. 13 büyükşehirdeki uygulamayı 30 büyükşehre yaygınlaştıran, bu anlamda bir yeknesaklık oluşturan bir karar var. Bir taraftan da gerek devir fiyatları gerek kira fiyatlarından bu 480 bin lira cironun üstünde olduğu belli olan birtakım alanlar var. Onlar kapsam dışına alınıp onlarla ilgili daha farklı bir uygulama yapılması söz konusu" değerlendirmesini yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır