FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Küçük esnafla ilgili değil bu' Vergi düzenlemesinde kritik '480 bin TL' detayı

Vergi sisteminde önemli bir değişiklik oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenlemeler yapıldı. 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsam dışına çıkarılıp 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için eşit hale getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, karara dair kritik detayı açıkladı. Küçük esnafı da işaret eden Yılmaz, 480 bin TL detayını verdi.

'Küçük esnafla ilgili değil bu' Vergi düzenlemesinde kritik '480 bin TL' detayı

Basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenleme yapılmış, otel ve lokanta işletmeciliğinden şehir içi yolcu taşımacılığına kadar çeşitli işlerin 30 büyükşehirde de aynı usulde vergilendirilebilmesi amacıyla düzenlemeye gidilmişti. Buna göre; 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılmış ve tüm büyükşehirlerde aynı işi yapanlar için eşit hale getirilmişti. Aynı zamanda büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Küçük esnafla ilgili değil bu Vergi düzenlemesinde kritik 480 bin TL detayı 1

"KÜÇÜK ESNAFLA İLGİLİ DEĞİL BU"

Yılmaz, büyükşehir belediyesi olan illerde, nüfusu 30 bini geçen ilçelerde mükelleflerin, basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilmesine ilişkin soru üzerine, "Küçük esnafla ilgili değil bu. 480 bin liranın altında cirosu olan küçük esnaf zaten basit usule tabii, orada bir tartışma yok" dedi.

Küçük esnafla ilgili değil bu Vergi düzenlemesinde kritik 480 bin TL detayı 2

"480 BİN LİRA CİRONUN ÜSTÜNDE OLDUĞU BELLİ OLAN BİRTAKIM ALANLAR VAR"

Yılmaz devamında "Ancak burada yeni getirilen düzenleme şu. 13 büyükşehirdeki uygulamayı 30 büyükşehre yaygınlaştıran, bu anlamda bir yeknesaklık oluşturan bir karar var. Bir taraftan da gerek devir fiyatları gerek kira fiyatlarından bu 480 bin lira cironun üstünde olduğu belli olan birtakım alanlar var. Onlar kapsam dışına alınıp onlarla ilgili daha farklı bir uygulama yapılması söz konusu" değerlendirmesini yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konulduSON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu
İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladıİsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz vergi düzenleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.