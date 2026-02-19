FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı: Ünlü iş insanına babalık davasında kesin karar

DNA gerçeği ortaya çıkardı, hukuk son sözü söyledi. Ünlü iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu’nun iddiaya göre evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve yıllarca nüfusuna almadığı Tuana, Yargıtay’ın onama kararıyla yüzlerce milyonluk mirasa ortak oldu.

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı: Ünlü iş insanına babalık davasında kesin karar
Rosetta

İzmir’de yaşayan yüksek mimar ve iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu’nun evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı için açılan babalık davasında süreç tamamlandı. DNA testinin yüzde 99.9 oranında biyolojik bağı ortaya koymasının ardından yerel ve bölge mahkemelerinin kararları Yargıtay tarafından da onandı. Böylece küçük Tuana’nın hem nafaka hem de miras hakkı kesinleşti.

“EŞİMDEN AYRILIP SENİNLE EVLENECEĞİM” İDDİASI

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu (70), evli ve 2 kız çocuğu sahibi olmasına rağmen, 11 yıl önce bekâr olan ev kadını N.A.'yla (41) birliktelik yaşadı.

Küçük Tuana ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı: Ünlü iş insanına babalık davasında kesin karar 1

İddiaya göre Bekiroğlu, N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulundu. Bu birliktelikten hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Küçük Tuana ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı: Ünlü iş insanına babalık davasında kesin karar 2

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bekiroğlu, Tuana isimli kızıyla bir araya geldi ancak nüfusuna geçirme işlemini kabul etmedi. Bunun üzerine N.A. avukat Varol Turbay aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı.

Küçük Tuana ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı: Ünlü iş insanına babalık davasında kesin karar 3

İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı.

Küçük Tuana ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı: Ünlü iş insanına babalık davasında kesin karar 4

MAHKEMEDEN NAFAKA VE TAZMİNAT KARARI

Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti.

Küçük Tuana ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı: Ünlü iş insanına babalık davasında kesin karar 5

İTİRAZ ETTİ, DOSYA YARGITAY’A TAŞINDI

Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu, önceki yerel mahkeme kararına, ardından da bölge adliye mahkemesi kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Küçük Tuana ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı: Ünlü iş insanına babalık davasında kesin karar 6

YARGITAY KARARI ONADI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nden gelen dosyayı inceledi. Bölge Adliye Mahkemesi kararının kanuna uygun olduğu, Bekiroğlu'nun yaptığı itiraz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ifade edildi.

Bu nedenle istinaf kararı onandı. Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu.

Küçük Tuana ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı: Ünlü iş insanına babalık davasında kesin karar 7

Karar böylece kesinleşmiş oldu. Ayrıca Yargıtay kararıyla 15 bin lira olan doğum parasının, iş insanı Bekiroğlu tarafından ödenmesi de onandı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ve belli oldu! 20 bin TL'nin altında yok: Konutta metrekare fiyatı en ucuz iller...Ve belli oldu! 20 bin TL'nin altında yok: Konutta metrekare fiyatı en ucuz iller...
CANLI BORSA | Borsada son durumCANLI BORSA | Borsada son durum

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
miras iş insanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.