Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı: Ünlü iş insanına babalık davasında kesin karar

İzmir’de yaşayan yüksek mimar ve iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu’nun evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı için açılan babalık davasında süreç tamamlandı. DNA testinin yüzde 99.9 oranında biyolojik bağı ortaya koymasının ardından yerel ve bölge mahkemelerinin kararları Yargıtay tarafından da onandı. Böylece küçük Tuana’nın hem nafaka hem de miras hakkı kesinleşti.

“EŞİMDEN AYRILIP SENİNLE EVLENECEĞİM” İDDİASI

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu (70), evli ve 2 kız çocuğu sahibi olmasına rağmen, 11 yıl önce bekâr olan ev kadını N.A.'yla (41) birliktelik yaşadı.

İddiaya göre Bekiroğlu, N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulundu. Bu birliktelikten hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bekiroğlu, Tuana isimli kızıyla bir araya geldi ancak nüfusuna geçirme işlemini kabul etmedi. Bunun üzerine N.A. avukat Varol Turbay aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı.

İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı.

MAHKEMEDEN NAFAKA VE TAZMİNAT KARARI

Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti.

İTİRAZ ETTİ, DOSYA YARGITAY’A TAŞINDI

Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu, önceki yerel mahkeme kararına, ardından da bölge adliye mahkemesi kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY KARARI ONADI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nden gelen dosyayı inceledi. Bölge Adliye Mahkemesi kararının kanuna uygun olduğu, Bekiroğlu'nun yaptığı itiraz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ifade edildi.

Bu nedenle istinaf kararı onandı. Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu.

Karar böylece kesinleşmiş oldu. Ayrıca Yargıtay kararıyla 15 bin lira olan doğum parasının, iş insanı Bekiroğlu tarafından ödenmesi de onandı.