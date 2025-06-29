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Küçükbaş hayvancılığa sağlanan kredi limitinin artması, hayvan sayısına olumlu yansıyacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesindeki küçükbaş hayvan kredi limitinin 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldığını belirterek, "Kredi limitinin yükselmesiyle, hayvan varlığımızın artırılması doğru orantılı olacaktır." dedi.

Küçükbaş hayvancılığa sağlanan kredi limitinin artması, hayvan sayısına olumlu yansıyacak

Çelik, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ziraat Bankası 4.Ekosistem Buluşması'nda, küçükbaş hayvan kredi limitlerinin artırılması açıklamasına ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Küçükbaş hayvancılığa verilen değerin, sektör tarafından memnuniyetle karşılandığına işaret eden Çelik, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesindeki küçükbaş hayvan kredi limitinin 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldığını bildirdi. Bu artışın, sektör adına çok önemli bir müjde olduğunu dile getiren Çelik, "Cumhurbaşkanımız, tarımsal kredilere yönelik verdiği çeşitli müjdelerin yanında, küçükbaş hayvan üreticilerini de ihmal etmediklerini belirterek, 'Küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz' şeklindeki ifadeleri, sektörümüze en büyük destek niteliğindedir." ifadesini kullandı.

"PROJE KAPSAMINDA KREDİ KULLANIM ŞARTLARI KOLAY"

Çelik, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile yetiştiricilerin işletme kapasitesinin büyütülmesi, sürülerinin artırması ve atıl kalan kapasitelerinin üretime dönüştürülmesinin amaçlandığını vurgulayarak, "Projeyle ilgili açıklanan kredi limitinin, 600 bin liradan iki katına çıkartılarak, diğer bir tabirle yüzde yüz artırılarak 1 milyon 200 bin liraya çıkarılması, söz konusu kredilerden faydalanma oranını artıracaktır. Bu proje için verilecek kredi limitinin yükselmesiyle, hayvan varlığımızın artırılması doğru orantılı olacaktır. Ayrıca, kırsalda aile işletmeciliğinin gelişimine, sektörün ve kırsalın kalkınmasına çok değerli katkılar sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu proje kapsamında, kredi kullanım şartlarının kolaylığına da dikkati çeken Çelik, bu durumun projenin başarısını artıracağını kaydetti.

Çelik, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin, valilikler ve Ziraat Bankası işbirliğinde yürütüldüğüne değinerek, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak projede görev alabileceklerini de sözlerine ekledi. (AA)

HABER ÖZETİ

  • "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde kredi limiti 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı.
  • Bu artış, küçükbaş hayvan üreticileri için önemli bir destek olarak değerlendirildi.
  • Proje, yetiştiricilerin işletme kapasitesini artırmayı ve atıl kalan kaynakları değerlendirmeyi amaçladı.
  • Kredi kullanım şartlarının kolay olması, projenin başarısını artıracağı belirtildi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
kredi Hayvancılık
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