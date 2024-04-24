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'Küflü çikolata' yanıtı Patiswiss'te Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'na istifa getirmişti: Yerine gelen isim herkesi şaşırttı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.04.2024 13:32
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Müşterisine verdiği 'küflü çikolata' yanıtı ile Türkiye'nin gündemine oturan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu Patiswiss'in CEO'luk görevinden istifa etmişti. Yerine gelen yeni CEO belli oldu. Resmi hesaplardan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun eşi Ali Sinan Tunaoğlu'nun CEO'luk görevine getirildiği duyuruldu.

'Küflü çikolata' yanıtı Patiswiss'te Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'na istifa getirmişti: Yerine gelen isim herkesi şaşırttı

Çikolata üreticisi Patiswiss, sosyal medyada yapılan bir 'Küflü çikolata' paylaşımı sonrası Türkiye'nin gündemine oturdu. 'Küflü çikolata' tartışmalarının ardından şirketin CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa ederken yerine getirilen isim herkesi şaşırttı.

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YENİ CEO EŞİ!

Patiswiss’in resmi hesaplarından yapılan açıklamada şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun eşi Ali Sinan Tunaoğlu'nun getirildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.”

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TÜKETİCİYİ TEHDİT ETMİŞTİ

Marketten aldığı küflü çikolatanın görüntüsünü paylaşan bir vatandaş "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş, çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine de daha var. Muhtemelen redarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var." ifadelerini kullanmış, şirketin CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu ise vatandaşı adeta tehdit edercesine bir cevap vermişti.

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Şirketin CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın... Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya, 'çöp' falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vs. neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca!!! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim... " cevabını vermişti.


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patiswiss şirket haberleri
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