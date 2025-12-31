FİNANS

'Kulis bilgisi' Emekli zammı planını açıkladı 'Bu rakam konuşuluyor'

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? Emekliler maaş zammı için gözlerini 5 Ocak'a çevirirken bir yandan en düşük emekli maaşı konusunda konuşulan rakamlar da merak ediliyor. Bu çerçevede çarpıcı kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor.

'Kulis bilgisi' Emekli zammı planını açıkladı 'Bu rakam konuşuluyor'
Hande Dağ

Emekli zammı 5 Ocak'ta netlik kazanacak. TÜİK tarafından 5 Ocak 2025 Pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamıyla beraber milyonlarca emeklinin maaş zammı netleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli vatandaş için önemli olan bu rakamla ilgili kulis bilgileri de konuşulmaya başlandı.

Kulis bilgisi Emekli zammı planını açıkladı Bu rakam konuşuluyor 1

"BİR KULİS BİLGİSİ"

Sözcü TV yayınındaki haberde, bir kulis bilgisine göre 16.881 liralık en düşük emekli maaşının 19.500 lira civarında en fazla olacağının konuşulduğu aktarıldı.

Kulis bilgisi Emekli zammı planını açıkladı Bu rakam konuşuluyor 2

Ancak bu rakamın değişebileceği, altında ya da üstünde de olabileceği kaydedildi.

Kulis bilgisi Emekli zammı planını açıkladı Bu rakam konuşuluyor 3

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli maaş zamlarında 6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık enflasyon verileriyle belirlenecek. Ancak en düşük emekli maaşı artışı için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Bununla ilgili açıklamalar ve yaşanacak gelişmeler de takip edilecek.

Kulis bilgisi Emekli zammı planını açıkladı Bu rakam konuşuluyor 4

