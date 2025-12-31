'Kulis bilgisi' Emekli zammı planını açıkladı 'Bu rakam konuşuluyor'

Emekli zammı 5 Ocak'ta netlik kazanacak. TÜİK tarafından 5 Ocak 2025 Pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamıyla beraber milyonlarca emeklinin maaş zammı netleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli vatandaş için önemli olan bu rakamla ilgili kulis bilgileri de konuşulmaya başlandı.

"BİR KULİS BİLGİSİ"

Sözcü TV yayınındaki haberde, bir kulis bilgisine göre 16.881 liralık en düşük emekli maaşının 19.500 lira civarında en fazla olacağının konuşulduğu aktarıldı.

Ancak bu rakamın değişebileceği, altında ya da üstünde de olabileceği kaydedildi.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli maaş zamlarında 6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık enflasyon verileriyle belirlenecek. Ancak en düşük emekli maaşı artışı için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Bununla ilgili açıklamalar ve yaşanacak gelişmeler de takip edilecek.