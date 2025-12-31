Emekli zammı: İsa Karakaş 'en düşük emekli maaşı' kulisi 'Beklenmeyen yeni senaryo'

Emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlar, asgari ücretin belli olmasının ardından bu iki sorunun yanıtına kilitlenmiş durumda. 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda enflasyon farkı ve maaş zammı oranı netlik kazanacak. Ancak emeklilerin aklında daha pek çok soru işareti var. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam ve refah payı olacak mı? Bu nedenle uzmanların değerlendirmeleri ve kulis bilgileri yakından takip ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"SÜRPRİZ BEKLEMİYORUM"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş; TÜİK'in son açıkladığı %0,87’lik kasım enflasyonunun beklentilerin altında kaldığını, Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle yaptığı son anket sonuçlarına göre aylık TÜFE beklentisinin %1,08 olduğunu anımsatan Karakaş, genel olarak piyasa beklentisinin de yüzde 1'in biraz üzerinde olduğunu belirtti. Karakaş, TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunda bir sürpriz olup olmayacağıyla ilgili "Hayır sürpriz beklemiyorum. 2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta %1’in altında bekliyorum" dedi.

Karakaş, önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla alakalı yaptığı analizde TÜİK'in aralık ayında açıklayacağı enflasyonun en az %0,70 en fazla %0,90’larda bir rakam olacağını söyledi. Fakat %1 ve üzeri bir rakam beklemediğini de ekledi.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SGK mevzuatına göre emekli zammının 6 aylık enflasyondan az olamayacağını vurgulayan Karakaş, 5 aylık kümülatif artışın %11,21 olarak tescillendiğini yani bugün itibarıyla her emekli, aralık verisi "sıfır" bile gelse bu zammı cebine koyduğunu aktardı. Önceki yazılarında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin Ocak 2026 zammının yüzde 12 -13 aralığında olacağını açıkladığını hatırlatan Karakaş, devamında şu ifadeleri kullandı:

"5 Ocak 2026 yılına sayılı günler kala bu oranları daha da somutlaştıracak olursak;

Belirtmiş olduğum %0,80 ve %0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre;

%12,10-12,25 aralığında bir güncelleme söz konusu olacaktır. Maalesef %12,5 bile uzak görünüyor"

EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMINDA ÇARPICI KULİS

Önceki yazılarında kritik uyarıda bulunup eğer hükümetten ek bir hamle gelmezse, 'kök maaş' mağdurlarının yine hüsrana uğrayabileceğini, özellikle kök maaşı 15 bin TL ve altında olan emeklilerin, eğer taban aylık düzenlemesi (yeni yasa) yapılmazsa, enflasyon zammına rağmen aynı parayı almaya devam edebileceğini söylediğini hatırlatan Karakaş, dikkat çeken bir bilgi de verdi.

Karakaş "Ankara’dan takip ettiğim kadarıyla bu kötü senaryonun tamamen ortadan kalktığını söyleyebilirim. Hatta beklenmeyen yeni senaryo dillendirilmeye başlandı" dedi. Devamında Karakaş "En düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında fark iyice açılınca 6 aylık belirttiğim oranda bir güncelleme olursa emeklilerin serzenişlerinin daha da artacağı üzerinde duruluyor. En azından psikolojik sınır olan 20 bin TL’ye çekilmesi de gündeme gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Karakaş, en düşük emekli maaşının 18 bin 948 TL veya 20 bin TL olmasının kuvvetle muhtemel hale geldiğini rahatlıkla söyleyebileceğini belirtti.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Karakaş yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kök maaş sorunu olmayan emekliler için ise Ankara’nın koridorlarında dolaşan bilgiler pek iç açıcı değil. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası nedeniyle şu an için:

Seyyanen zam: Gündemde yok.

Refah payı: Henüz yeşil ışık yakılmış değil.

Tek Umut: En düşük emekli maaşının (şu an 16.881 TL civarı baz alınan tutar) yasal düzenlemeyle (18 bin 948 TL veya 20 bin TL) yukarı çekilmesi.

Son söz: 5 Ocak'ı bekleyin!"