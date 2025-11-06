FİNANS

Kullanımı yasak ama içinden çıktı! Bakanlık o markaları ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini güncelledi. Marketten mandıraya kadar pek çok gıda satışı yapılan yer Bakanlık tarafından denetleniyor. Vatandaşın sağlığını riske atan veya yönetmeliğe aykırı olan gıda ürünleri taklit-tağşiş listesi ile ifşalanıyor. Son olarak ise Bakanlık listeyi güncelledi. işte Bakanlığın listesine giren o ürünler...

Kullanımı yasak ama içinden çıktı! Bakanlık o markaları ifşa etti
Ezgi Sivritepe

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerine taklit-tağşiş karıştıranları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde pek çok ürün listeye girdi. Gıda satışı yapan yerler tek tek denetlenirken bazı ürünler de ifşalandı.

Kullanımı yasak ama içinden çıktı! Bakanlık o markaları ifşa etti 1

YASAKLI MADDE ÇIKTI

Özellikle zeytinyağında taklit-tağşiş saptanırken son güncelleme taze kaşar peynir girdi. Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesine ise yeni bir ürün eklendi. Manisa'nın turgutlu ilçesinde bulunan Yılmaz Alacagüllü markasının bitkisel karışım yağında gıdada kullanılmayan boya tespit edildi.

Kullanımı yasak ama içinden çıktı! Bakanlık o markaları ifşa etti 2

Bakanlık tarafından yayımlanan diğer ürünler ise şu şekilde:

Kullanımı yasak ama içinden çıktı! Bakanlık o markaları ifşa etti 3

Kullanımı yasak ama içinden çıktı! Bakanlık o markaları ifşa etti 4

Kullanımı yasak ama içinden çıktı! Bakanlık o markaları ifşa etti 5

Kullanımı yasak ama içinden çıktı! Bakanlık o markaları ifşa etti 6

