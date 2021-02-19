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Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Sinemaya 1,8 milyonluk yeni destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2021 11:32 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, senaryo, kısa film, animasyon film ve proje geliştirme türlerindeki 2021 yılı desteklerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Sinemaya 1,8 milyonluk yeni destek

Sinema sektörü ve Bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurulca yapılan değerlendirme sonucunda 35 senaryo ve diyalog yazım projesine 553 bin lira, 43 kısa film yapım projesine 799 bin lira, 7 animasyon film yapım projesine 200 bin lira ve 3 proje geliştirme projesine 230 bin lira olmak üzere toplamda 88 projeye 1 milyon 782 bin lira destek kararı alındı.

DESTEK ALAN KADIN SAYISI ARTIYOR

Geçtiğimiz yıllara göre destek alan kadın senarist ve yönetmen sayısındaki artış dikkat çekerken senaryo türünde destek alan kadın oranı yüzde 55, tüm türlerde ise yüzde 45 oldu.

Gelecek aylarda devam edecek sinema destekleri kapsamında ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım, ortak yapım ve çekim sonrası destek başvuruları Mart ayı içerisinde, belgesel film destek başvuruları Nisan ayında değerlendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde pandemi sürecinden etkilenen sinema salonu işletmecilerine 15,9 milyon liralık destek açıklamıştı.

Bakanlığın açıkladığı yeni desteklere Sinema Genel Müdürlüğünün https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281967/2021-2-sayili-sinema-destekleme-kurulu-kararlari-acikla-.htmln adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA

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