Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 25 milyon lira destek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2021 yılının üçüncü destekleme kurulunda 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'Çekim Sonrası', 'Dağıtım ve Tanıtım ile Ortak Yapım' türündeki 164 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi. Destekleme kurulunun toplantısında 7 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 5 milyon 250 bin lira, 16 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 18 milyon 600 bin lira, 1 'Çekim Sonrası' projesine 500 bin lira ve 2 'Ortak Yapım' projesine 700 bin lira destek sağlandı.

USTA YÖNETMENLERE DESTEK

Bakanlığın destekleri kapsamında ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine umut vadeden 7 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlandı. Berlin Film Festivali’nde 'Altın Ayı' ödüllü usta yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun 'Bağlılık Fikret' isimli yeni projesi ve 'Kalandar Soğuğu' filmiyle Asya Pasifik Film Ödülleri ve Tokyo Film Festivali gibi dünyanın önde gelen festivallerinden ödüllerle dönen yönetmen Mustafa Kara’nın 'Mevsimlerin Ardından' isimli yeni projesi 1 milyon 800 bin lira destek almaya hak kazandı. Türk sinemasını uluslararası alanda başarı ile temsil eden Tolga Karaçelik’in 'Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi', Tarık Aktaş’ın 'Geceden Fecre Kadar', Ferit Karahan’ın 'Meteor Kanunları', Seyid Çolak’ın 'Obruk' ile usta yönetmen Osman Sınav’ın Türk edebiyatının önemli ismi Mustafa Kutlu’nun aynı isimli eserinden uyarlanan 'Rüzgârlı Pazar' da desteklenen projeler arasında yer aldı.