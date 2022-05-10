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Kur Korumalı Mevduat arttı! Ticari krediler ise...

10.05.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar 10,3 milyar TL'ye çıktı. Tüketici kredileri 819,8 milyar TL'den 827,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 235,2 milyar TL'den 240,7 milyar TL'ye geldi.

Kur Korumalı Mevduat arttı! Ticari krediler ise...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 782 milyar TL'den 810,3 milyar TL'ye çıktı.

Ayrıca aynı haftada krediler 5 trilyon 580,7 milyar TL'den 5 trilyon 639 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 112,7 milyar TL'den 6 trilyon 131,8 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 819,8 milyar TL'den 827,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 235,2 milyar TL'den 240,7 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 161,9 milyar TL'den 160,8 TL'ye geriledi.

Veriler 29 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

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