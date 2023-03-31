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Kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili yeni karar! Faiz üst limiti kaldırıldı

31.03.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı. Düzenlemeyle birlikte, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak, üst sınırı banka belirleyecek. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan KKM hesaplarına ilişkin son dakika kararının detayları…

Kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili yeni karar! Faiz üst limiti kaldırıldı

Dolar fiyatlarının yükselişini engellemek için devreye alınan Kur Korumalı Mevduat hesapları ile ilgili yeni bir karar daha alındı. Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanının tamamen kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TL, KKM hesaplarıyla ilgili faiz tavanı tamamen kaldırıldı. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar metninde, "Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH'lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir." ifadelerine yer verildi.

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YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Kararda şu ifadelere yer verildi: "23/2/2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararın 5'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

KKM’de yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de KKM’de yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de

Bu kararla, kapsamında destekten faydalanacak KKH'lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir.

Katılım bankalarında açılacak KKH'lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekir. Mevduat bankalarının KKH'lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

Bu karar, hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."

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