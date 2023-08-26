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Kur Korumalı Mevduat hesaplarını tarihe gömecek ikinci hamle! Türk Lirası Mevduat faizleri yüzde 40’a geldi: Kredi kartı nakit çekim faizleri…

26.08.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentilerin çok üzerinde 750 baz puanlık artış ile yüzde 25 seviyesine çıkardı. Kararın ardından bankalar da dün mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti. Merkez Bankası’nın bu hamlesi piyasalarda Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası mevduata dönüşü hızlandıracak adım olarak algılandı. Ayrıca Ağustos’ta yüzde 2.89 olan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3.57’ye çekildi.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarını tarihe gömecek ikinci hamle! Türk Lirası Mevduat faizleri yüzde 40’a geldi: Kredi kartı nakit çekim faizleri…

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı ekonomide Ortodoks politikalara dönüşün artık kesin olduğunun kanıtı olurken diğer yandan önceki gün Merkez Bankası'nın bankalara tavsiye ettiği Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası mevduata dönüşü hızlandıracak adımı da beraberinde getirdi.

Habertürk’te yer alan habere göre, bankalar kredi faizleri mevduat faizinin altında kaldığı için KKM düzenlemesi sonrası TL mevduat faizlerini artırmaya yaklaşmazken yüzde 25'e çıkarılan faiz sonrası dün harekete geçti. Politika faizinin yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çekilmesi sonrası bankalar da dün mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti.

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TİCARİ KREDİ FAİZİ YÜZDE 56 OLACAK

KKM kararı alındığında politika faizi yüzde 17.5 olduğu için politika faizine bağlanan ticari kredi faizleri yasal düzenlemeler gereği yüzde 36.5'e denk geliyordu. Bu da yüzde 30'un altında olan mevduat faizini artırmayı olanaksız kılıyordu. Şimdi politika faizi yüzde 25'e yükseltilince ticari kredi üst limiti yaklaşık yüzde 56'ya çıktı. Böylece bankalar da mevduat faizini rahatça yüzde 40'ın üstüne attı. Uzmanlar yüzde 40'lık TL mevduat faizinin kurun daha fazla yükselmeyeceği varsayımı ile yüzde politika faiz olan yüzde 25 kadar getiri sağlayan KKM'den çözülmeyi sağlayabileceğini ve vatandaşın böylece TL mevduata dönebileceğini ifade ediyor.

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KREDİ KARTI NAKİT ÇEKİMİ YÜZDE YÜZDE 53

Sadece mevduat faiz değil yasal olarak politika faizine bağlanan kredi kartı, kredili mevduat (KMH) ve kredi kartı nakit çekim faizleri de politika faizinin artması ile artırıldı. 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere referans oran, yüzde 1.58’den yüzde 2.26’ya çıkarıldı. Kredi kartı azami akdi faiz oranı yüzde 2.13’ten yüzde 2.81’e yükseldi. Kredi kartı azami gecikme faiz oranı da yüzde 2.43'ten yüzde 3.11'e çıktı. Ağustos’ta yüzde 2.89 olan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3.57’ye çekildi.


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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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