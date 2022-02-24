FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kur Korumalı Mevduat için yeni karar! Süre uzatıldı

Kur Korumalı Mevduat için yeni karar! Süre uzatıldı

24.02.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı Mevduat (KKM) için yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı alındı. Buna göre hesaplar 31 Aralık 2022’ye kadar açılabilecek. Vade sonunda kurun vade başı kurundan düşük olması durumunda Merkez Bankası tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak. Hesabın kapatıldığı tarihteki kurun, vade başı kurundan yüksek olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

Kur Korumalı Mevduat için yeni karar! Süre uzatıldı

Geçen yıl Aralık ayından bu yana uygulanan ve TL cinsi tasarrufların döviz karşısındaki değer kaybının karşılanmasını öngören Kur Korumalı Mevduat sistemine ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Buna göre kur korumalı hesap TL cinsinden açılacak, 90 günden kısa, 370 günden uzun olmayacak ve 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022’ye kadar açılan hesaplar bu destekten yararlanabilecek.

Mevduata uygulanacak asgari faiz oranı politika faizinden düşün olamayacak. Ancak Merkez Bankası, yine politika faizinden düşük olmamak üzere yeni asgari faiz oranı belirleyebilecek. Azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en ez 300 baz puan üzerinde olacak.

iStock-1284895582

VADE SONUNDA ÖDEME MERKEZ BANKASI’NDAN

Vade sonunda kurun vade başı kurundan düşük olması durumunda Merkez Bankası tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak. Vade sonu kur farkının ödenecek faiz ve kar payından da yüksek olması halinde aradık fark Merkez Bankası’na bildirilecek. Merkez Bankası bu tutarı hesap sahibine ödemek üzere ilgili bankaya aktaracak.

Vade sonundaki kurun vade başı kurundan düşük olması durumunda Merkez Bankası tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak.

Vade sonunda kur farkının, ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması halinde, kur farkı üzerinden hesaplanan tutar faiz/kar payından düşülerek Merkez Bankası tarafından destek hesabına aktarılacak. Bu tutarın eşit veya düşük olması halinde ise ödeme yapılmayacak.

iStock-1353998000

HESAP ERKEN KAPATILIRSA FARK ÖDENMEYECEK

Hesabın kapatıldığı tarihteki kurun, vade başı kurundan yüksek olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Kur fiyatı düşmüşse hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihteki kur üzerinden hesap güncellenecek. Oluşan fark banka tarafından destek hesabına aktarılacak. Aynı gün yapılmayan aktarıma Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı uygulanacak.

Karar kapsamında yapılacak desteklere ilişkin nakit tutarlar Merkez Bankası’nda açılacak ayrı bir destek hesabına aktarılacak. Merkez Bankası bu destek hesabına de politika faizinden az olmamak üzere nema ödeyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faizsiz finans ile binlerce kişi mağdur olmuştu! 'Evim' mağdurları için harekete geçildi: Paraları TMSF ödeyecekFaizsiz finans ile binlerce kişi mağdur olmuştu! 'Evim' mağdurları için harekete geçildi: Paraları TMSF ödeyecek
Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz' Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz'
Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecekEmeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'ya peş peşe bombalar atıldı, Rusya'dan açıklama

Ukrayna'ya peş peşe bombalar atıldı, Rusya'dan açıklama

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Altın, dolar, petrol... Piyasalarda rekor günü

Altın, dolar, petrol... Piyasalarda rekor günü

Elektrik faturaları için flaş haber: 300 liralık indirim yolda! İşte indirimden yararlanacak kişiler...

Elektrik faturaları için flaş haber: 300 liralık indirim yolda! İşte indirimden yararlanacak kişiler...

THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti

THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Önerdiği kremin fiyatı şoke etti! Tepki yağıyor

Önerdiği kremin fiyatı şoke etti! Tepki yağıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”

Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”

Herkes tadına bayılıyor ama bir kaşığıyla ne iltihap kalır ne yara!

Herkes tadına bayılıyor ama bir kaşığıyla ne iltihap kalır ne yara!

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.