Kur Korumalı Mevduat'ın bütçeye maliyeti belli oldu! Sadece Mayıs'ta 1.6 milyar, toplamı 97.8 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim bütçe verilerine göre, Mayıs ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 1 milyar 634 milyon 648 bin TL aktarım yapıldı.

Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 97 milyar 8 milyon 732 bin TL seviyesine ulaştı.

KKM'DE BÜYÜKLÜK 2,5 TRİLYONU AŞTI

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 533,6 milyar TL'den 2 trilyon 576 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 9 trilyon 261,5 milyar TL'den trilyon 635,2 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 421,1 milyar TL'den 10 trilyon 947,3 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 366,3 milyar TL'den 1 trilyon 373,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 721,4 milyar TL'den 732,7 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 166,1 milyar TL'den 166,5 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 9 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.

