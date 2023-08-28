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Kur Korumalı Mevduat sınırlama getirilmişti! Bugün resmen devreye girdi: Türk Lirası için faiz oranları...

28.08.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı mevduatın TL mevduata dönüşümü için önceki hafta açıklanan uygulamalar bugün devreye girdi. Bu gelişme ile Türk Lirası mevduat faizi oranlarında da yükseliş bekleniyor.

Kur Korumalı Mevduat sınırlama getirilmişti! Bugün resmen devreye girdi: Türk Lirası için faiz oranları...

Merkez Bankası tarafından devreye alınan uygulamalarda hesaplama tarihi bugün başladı.

Bankacılık sektörü alınan kararlar gereği TL dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından ise yüzde 5 TL vadeli mevduata dönüşüm hedefini tutturmak zorunda.

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Bunu tutturamayan bankalar menkul kıymet alımı ile karşı karşıya kalacak. Bankacılık sektörü kaynakları geçen hafta hafif yükselmeye başlayan TL mevduat faizlerinde asıl hareketin bu hafta olmasını bekliyor.

Yüzde 30’un üzerine gelen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizlerinin yüzde 40 seviyelerine doğru yükselmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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