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11 banka vadesiz kredi için anlaştı! TİM’den ihracatçıya yeni destek paketi: Türk Lirası ve dolarda faiz oranları…

28.08.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank dahil 11 banka arasında 1 milyar dolarlık vadesiz ihracat kredi paketi protokolü imzalandı. İhracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

11 banka vadesiz kredi için anlaştı! TİM’den ihracatçıya yeni destek paketi: Türk Lirası ve dolarda faiz oranları…

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank arasında, ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı.

“Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi” kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.
Birlik üyesi firmaların, azami kredi tutarı kadar ihracat bedellerini anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda, kredi vadeleri de belirli sürelere kadar uzayabilecek. Firmalar, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Rotatif kredi seçeneğiyle, 12 aylık bir süre ile başlayan kredi vadesi, firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat alacaklarını anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda maksimum 36 aya kadar çıkabilecek.

Bu şekilde, tek seferlik kredi yerine sürekli bir finansman akışı sağlanarak ihracatçılara kesintisiz kaynak desteği verilmesi hedefleniyor. Taksitli kredi seçeneğinde ise vade süresi azami 24 ay olarak uygulanacak. Tüm kredi türlerinde, yasal gereklilikler nedeniyle ihracat taahhütlerinin kapanma süresi ise 24 ay olacak.

TBB BAŞKANI ÇAKAR: GÜCÜMÜZÜ REFAH VE BÜYÜMENİN ARTIŞINDA KULLANIYORUZ

TİM ile 11 banka arasında gerçekleştirilen Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi imza töreninde konuşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar şunları söyledi:

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“Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte yaptığımız protokolle Ülkemizin geleceğine yatırım yapma bilinci ile hareket ediyoruz. Ekonominin ve ticaretin dinamikleri çok hızlı değişiyor, bu değişime ayak uydurmakla birlikte değişime yön veren ülke olmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, katma değerli ihracatı artırmak amacıyla buradaki üye Bankalarımız ile birlikte yeni bir finansman desteğini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) aracılığı ile ihracatçılarımıza sağlayacağız. 11 Bankanın katılımı ile 1 milyar dolar tutarına ulaşacak bu kredi paketiyle ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan ihracatçılarımızın, finansmana erişimlerini kolaylaştıracağız.

Dünya ticaretinde rekabet edebilecek bir üretim kapasitesine ulaşabilmek için, özellikle teknolojiye dayalı ihracat ürünlerinin ve üretim kompozisyonun artırılması rekabet gücümüz yanında finansman gücümüze de olumlu katkılar sağlayacaktır. Bankalarımızla birlikte ihracatçılarımıza, doğru zamanda doğru finansman modelleri sunarak rekabet güçlerinin artırılmasını planlıyoruz.

Tıpkı 2022 yılında olduğu gibi istihdamın arttığı, işsizlik oranının tek haneye kadar gerilediği ve makine yatırımlarının çift haneli olarak arttığı bir 2023 yılını hedefliyoruz. Gücümüzü, paydaşlarımız ile iş birliği içerisinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı destekleyerek, büyümenin ve refah artışının sürdürülmesinde kullanmaya devam edeceğiz”

TİM BAŞKANI GÜLTEPE: 1 MİLYAR DOLARLIK YENİ ÜRÜN ÇIKTI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise 61 ihracatçı birliğinin, 27 sektörün ve 115 bin mal ve hizmet ihracatçısının ortak sorunu olan finansmana erişimin çözümü için 11 banka ile bir araya geldiklerini söyledi. Cumhuriyetin 100 yılında 265 milyar dolar mal ve 120 milyar dolar hizmet ihracatı hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Gültepe, şunları söyledi:

“2028 yılı için 400 milyar doları mal ve 200 milyar doları hizmet ihracatı olmak üzere 600 milyar dolarlık hedefi koyduk. İhracat rakamları büyüdükçe finansman ihtiyacı da aynı oranda artıyor. Büyük hedeflere ulaşmanın kilidi ise finansman. Bankalarımız her zaman ihracatın en büyük destekçisi konumunda oldular. Küresel ölçekte yaşanan yüksek enflasyon ve finansal dar boğaz sürecinde, yine bankalarımızla beraber yol alacağız. Bankalar ve ihracatçılar olarak ortak ülkümüz, ortak bir derdimiz var: Türkiye’nin refahını artırmak ve ekonomisini büyütmek. Bu ortak vizyonla bir araya gelerek iş birliği yaptık. Bu iş birliği sonucunda 1 milyar dolar hacminde yeni bir ürün çıktı.

Bugün açıkladığımız Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi ihracatçılarımız için kritik önem taşıyor. Bu vesile ile ülkemizde yatırımın ve ihracatın en büyük destekçisi olan bankalarımıza teşekkür ediyorum.”


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