Kur Korumalı Mevduat'ta fren! 3 haftadır üst üste düşüşte... 16 milyar Türk Lirası'na yakın erime

Kur korumalı mevduatlarda (KKM) son dönemde uygulanan düzenlemeler etkisini gösteriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 8 Eylül haftasında kur korumalı mevduatlarda 15,7 milyar TL'lik düşüş izlendi. Bu düşüşle birlikte kur korumalı mevduatlar 3,33 trilyon TL'ye geriledi. Dolar cinsinden ise 124,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildi. 8 Eylül haftası itibariyle kur korumalı mevduatlarda gerileme üçüncü haftasına girmiş oldu.

KKM'DE KISA VADEYE SON VERECEK DÜZENLEME

Temmuz ayında KKM'ye zorunlu karşılık getiren ekonomi yönetimi son aldığı kararla 6 aya kadar vadeli KKM'lerde zorunlu karşılık oranlarını yükseltme kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre, KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık kısa vadelerde artırıldı. Buna göre 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli, TCMB’ce kur/fiyat koruma desteği salanan hesaplar için zorunlu karşılık yüzde 25 olarak belirlendi. 1 yıla kadar, 1 yıl ve daha uzun vadeli KKM hesapları için ise zorunlu karşılık yüzde 5 oldu.

TCMB’nin 21 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre tüm vadelerdeki KKM hesaplarına yüzde 15 zorunlu karşılık uygulanıyordu. TCMB ayrıca KKM hesaplarından TL mevduata geçişin sağlanması hedefiyle belirli dönüşüm oranlarının tutturulamaması durumunda bankalara DİBS tesis kuralını getirmişti.



