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Kur korumasında yurt dışı hamlesi! YUVAM hesabına dahil edildiler

01.02.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonları da Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) olarak adlandırılan hesap aracılığıyla kur korumalı mevduat sistemine dahil edildi.

Kur korumasında yurt dışı hamlesi! YUVAM hesabına dahil edildiler

TCMB'nin YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkında Merkez Bankası tebliğine göre, yurtdışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tevdiat hesapları ve katılım fonları da kur korumalı mevduat sistemine dahil edildi.

Yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açılacak.
YUVAM hesaplarının vadeleri, bu hesaplarda dönüştürülen döviz tutarları üzerinden anaparasına vade gruplarına göre sağlanacak ilave getirinin oranları ve usulü Merkez Bankasınca belirlenecek. İlave getiri, döviz bazında anaparanın TL karşılığı üzerinden hesaplanacak ve TL olarak ödenecek.

FAİZ, POLİTİKA FAİZİNİN ALTINDA OLAMAYACAK

Bankalarının mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak. Vadeden önce çekim yapılması durumunda Merkez Bankasınca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
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