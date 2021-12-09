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Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

09.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce çiftçinin gözleri kuraklık ödemelerine ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kuraklık desteği ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki kuraklık desteği ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde de çiftçilerimize" ifadesiyle çiftçi vatandaşlarla müjdeyi verdi. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de önemli açıklamalarda bulundu. Peki kuraklık desteği ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

CumhurbaşkanıErdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada çiftçilere müjde verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Bir müjde de çiftçilerimize...

Kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, fritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradfı.

651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralıkın 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz."

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Pakdemirli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."


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