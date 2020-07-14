Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2020 yılı için vatandaşların merakla beklediği soruların başında yer alıyor. Kurban Bayramı için hazırlıklara başlayan ve alışverişlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 2020 bayram ikramiyesi ödemesinin hesaplarına geçeceği günü bekliyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan 12 milyon emekliyi ilgilendiren kurban bayramı emekli ikramiyeleri ile ilgili açıklama geldi.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu nihayet cevap buldu. Açıklama yapan Bakan Selçuk, emekli ikramiyesi bayram ödemelerinin 17 Temmuz ile 29 Temmuz tarihlerinde yatırılacağını belirtti. Zamlı temmuz aylıkları ile kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna cevap olarak SSK’lı emekliler için 17 Temmuz ile 26 Temmuz arasında Bağkur’lu emekliler için ise 25 Temmuz ile 28 Temmuz arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara ödeme yapılacağını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve nasıl yatacak?

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların Ağustos ayı aylıkları Kurban Bayramı’na denk geleceği için Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve bayram ikramiyeleri ile ödenecek. Bu doğrultuda Ziraat Bankası’ndan ayın 1. gününde ve 2. gününde aylık alanlara 28 Temmuz 2020’de, ayın 3. günü, 4. günü ve 5. gününde aylık alanlara da 29 Temmuz 2020’de ödeme yapılacak. Aylılarını Ziraat Bankası dışındaki bankalardan alan emekli vatandaşlara da 28 Temmuz 2020’de ödeme gerçekleştirilecek.