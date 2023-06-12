KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu hafta mı?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, internette araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından aylık alanlar konuya dair detayları merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ödenecek olan bayram ikramiyesi ödeme tarihi, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadesini kullandı. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hakkında detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

Kurban Bayramı'nın 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edileceğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ikramiye olarak 2.000 TL yatırıldı.

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin zam açıklaması yapılmadı.

Bu Kurban Bayramı’nda yeni bir karar alınmaması halinde bayram ikramiyeleri 2.000 TL olarak hesaplara aktarılacak.

BAĞ-KUR'LU EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur bayram ikramiyesi ödemeleri ayrı tarihlerde yapılıyor.

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Bağ-Kur’dan emekli olanlar ise tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar her ayın 25’inde, 3,1 olanlar 26’sında, 8,6,4 olanlar ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlar 28’inde ödemelerini almaktadır.

SSK EMEKLİLERİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklilerinin ödeme tarihleri:

Son rakamı 9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlar 18’inde,

5 olanlar 19’unda,

3 olanlar 20’sinde,

1 olanlar ayın 21’inde,

8 olanlar 22’sinde,

6 olanlar 23’ünde,

4 olanlar 24’ünde,

2 olanlar 25’inde

0 olanlar ise her ayın 26’sında maaş ödemelerini alırlar.

