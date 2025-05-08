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Kurban Bayramı hazırlıkları başladı!

Kurban Bayramına 29 Gün kala İstanbul’da Belediyeler Kurban kesim ve satış alanlarını kurmaya başladı. Bahçelievler’de kurulmaya başlanan alanda 22 Mayıs’tan sonra kurbanlıklar gelecek.

Kurban Bayramı hazırlıkları başladı!

Kurban bayramına sayılı günler kala tüm yurtta kurban hareketliliği başladı. İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nin kurban kesim ve satış alanı kuruluyor. 130 çadırın kurulacağı alanda kafetarya, otopark, lavabo gibi sosyal alanlarda inşa ediliyor.

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TÜM AŞAMALAR PLANLANDI

3 bin Büyükbaş, 5 bin de küçükbaş kurbanlığın getirileceği alanda onlarca çadırın kurulduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kurbanlar getirildiğinde gerekli belgelerine bakılıp daha sonra fiziki olarak bir eksiklik veya kusuru bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Kurban olmak için gerekli şartlara uygun olmayan hayvanların üzerine x işareti koyularak satışı yasaklanıyor. Hayvanın daha sonra satış alanında uzaklaştırılması da sağlanıyor.

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22 MAYIS'TA HAYVAN GİRİŞİ BAŞLAYACAK

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Kurban satış ve kesim alanında çadırların kurulduğunu ifade eden Bahçelievler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tibet Bayhan, şu sözleri kullandı:

"Besicilerin ve kurban alacak vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeteryalar, labovo, duş, otopark gibi alanlar kurularak düzenleniyor. Bu alanda takribi 130 çadırımız olacak. 3 bin büyükbaş 5 bin’de küçükbaş hayvanın gelmesini bekliyoruz. Hayvanlar Türkiye’nin farklı bölgelerinden geliyor. İlk önce besicilerin bulundukları ilden çıkmadan önce hayvan sevk raporlarını almaları gerekiyor. Aynı zamanda salgın hastalıklarının olmadığına dair belgesinin alınması gerekiyor. Kurban alanına gelen hayvanın ilk önce kurban olmasına uygunluğuna bakılıyor. Yaş, hastalık, kilo gibi unsurlara bakıyoruz. Hayvanın bir yerinin eksik olmaması gerekiyor. Uygun olmayan hayvanlara x işareti koyuyoruz. Aynı zamanda hayvanın satışına engel olup buradan uzaklaştırıyoruz. İstanbul’a 22 Mayıs tarihinden itibaren hayvan girişleri başlayacak. Vatandaşlarımız bu tarihten itibaren kurbanlıklarını alanda bakmaya gelebilirler"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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