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Kurban Bayramı için YHT'ye ek sefer eklenecek! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel tren hatlarında 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi.

Kurban Bayramı için YHT'ye ek sefer eklenecek! Bakan Uraloğlu duyurdu

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesini artırma kararı aldıklarını ifade etti.

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6 EK SEFER EKLENİYOR

Bu kapsamda sağlanacak kapasite artışına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın bayramın bereketini ve sevinç ortamını doyasıya yaşaması için YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında 5, 8 ve 9 Haziran'da ek seferler düzenleyeceklerini belirterek, "Ankara ile İstanbul arasında 3 günde karşılıklı 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 466 kişi daha sevdiklerine YHT konforuyla ulaşacak." ifadesini kullandı.

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İLAVE KOLTUK SAĞLANACAK!

Doğu Ekspresi'nden İzmir Mavi'ye, Pamukkale Ekspresi'nden Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne kadar birçok hat üzerinde vagon ilavesi yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"5-9 Haziran tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 140 vagon ilaveyle 8 bin 400 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Tatil boyunca günlük karşılıklı toplam 28 vagonla hizmet vererek günlük ortalama 1680 yolcumuz daha keyifli yolculuk gerçekleştirecek. Demir yolu, güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla bayram dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri oluyor. Demir yolunda bayram yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı YHT
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