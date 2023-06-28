KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: Komik, kurumsal, eşe, sevgiliye Kurban Bayramı kutlama mesajları

Kurban Bayramı mesajları, resimli ve kısa bayram mesajları için araştırmalar hızlandı. Müslümanların heyecanla beklediği yılın ikinci dini bayramının ilk günü bu sene çarşamba gününe denk geldi. Kurban Bayramı nedeniyle Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyen kişiler resimli bayram mesajları ve en etkileyici hayırlı bayramlar sözlerini araştırıyor. İşte hem sosyal medyada paylaşabileceğiniz hem de WhatsApp gibi uygulamalardan gönderebileceğiniz resimli ve en etkileyici Kurban Bayramı mesajları için seçenekler

KOMİK BAYRAM MESAJLARI

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler..

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun…

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm.Benim ömrümde sen varsın Kurban Bayramın mübarek olsun Aşkım.

Sevgilim bugün ve bütün bayramlar beraber olmak umudu ile bayramın kutlu olsun.

