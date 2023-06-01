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Kurban Bayramı öncesi 25 bin TL ödeme! EYT’lilere bayram ikramiyesi ve avans: 3 Mart’tan sonra 90 gün boyunca…

01.06.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasasının ardından 1 milyona yakın kişi ilk maaşına kavuşurken, birçok kişinin ise işlemleri halâ devam ediyor. Maaşı henüz bağlanmamış olan EYT’lilere emekli bayram ikramiyesi dahil avans ödemesi kapsamında 25 bin TL verilmesi söz konusu. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise 3 Mart tarihini takip eden 90 gün. Peki EYT’liler nasıl avans ödemesi alacak? EYT işlemleri bitmeyenler neler yapmalı? İşte haberin detayları…

Kurban Bayramı öncesi 25 bin TL ödeme! EYT’lilere bayram ikramiyesi ve avans: 3 Mart’tan sonra 90 gün boyunca…

Mart ayında başlayan EYT başvurularında sayı 1.8 milyon kişiye ulaştı. Bu başvuruların 1 milyondan fazla olanı ise sonuçlandırıldı. Birçok EYT'li maaşları toplu olarak almaya başladılar. Özellikle Mart ayında başvurusunu yapan EYT'liler Nisan maaş farkı, Nisan, Mayıs ve Haziran maaşları ile birlikte hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini toplu olarak alabilecekler. Nisan'da başvuranlar ise Ramazan bayramı ikramiyesini kaçırmış olacak ancak diğer ödemeler kendilerine yapılacak.

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İŞLEMİ BİTMEYENLER DİKKAT

Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre, henüz işlemleri bitmeyen EYT'liler de bulunuyor. İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin maaşlarının bağlanmama sebepleri kendilerinden de kaynaklanıyor olabilir.

Bunun için henüz işlemleri devam eden EYT'liler şu adımlara dikkat etmeliler:

Bağ-Kur borcunuz var mı?

Eğer daha önceden ödenmemiş bir Bağ-Kur borcunuz bulunuyorsa emeklilik iylemleriniz durduruluyor. Bu borcu ödediğinizde başlıyor. Borcunuz olup olmadığını e-devletten öğrenebilirsiniz. Eğer borcunuz varsa şu anda yürürlükteki yapılandırmadan yararlanarak faizlerini sildirip kolayca ödeyebilirsiniz.

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Bağ-Kur tesciliniz var mı?

Daha önce yapılmış bir Bağ-Kur tesciliniz yani Bağ-Kur çalışmanız var ise bunu e-devletten kontrol edin. 4B tescil kaydı bölümüne girerek kolayca bulabilirsiniz. Eğer varsa bu tescilin olduğu SGK müdürlüğü ile bir yazışma yapılıyor ve bu da süreci uzatıyor.

Başka bir SGK müdürlüğünde dosya var mı?

Başvurduğunuz SGK müdürlüğünün dışında başka bir bölgede çalışmanız var ise orada da bir dosyanız olabilir ve bu dosyaların birleştirilmesi gerekebilir. Bu da süreci uzatır.

GSS borcu var mı? (Bağ-Kur)

Genel Sağlık Sigortası borcu olan Bağ-Kur'luların da emeklilik işlemleri yapılamıyor. Bu yüzden e-/devletten borcunuzu kontrol edip ödemeniz gerekecektir. Yapılandırma yasasından faydalanabilirsiniz.

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Hizmet birleştirmesi yapıldı mı?

Farklı kurumlarda (SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı) çalışmaları olan EYT'lilerin bu hizmetlerini birleştirmesi gerekebilir. Bu işlemleri de takip etmeniz gerekir. Eğer hizmet birleştirilmesi yapılması gerekiyorsa bu durum da süreci uzatacaktır.

Eksik prim ya da yıl var mı?

EYT'nin şartları 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmak ve işe girişe göre 5000-5975 gün prime sahip olmak. Ayrıca erkekler için işe giriş tarihinden itibaren 25 yılın da geçmesi gerekiyor. Bu şartların tamamının gerçekleşmesi lazım.

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Başvuru tarihiniz ne zaman?

Başvuru tarihiniz de önemli. Öncelikle Mart ayında başvuranların işlemleri yapılıyor daha sonra sırayla Nisan Mayıs devam edecek.

SGK'da yoğunluk var mı?

Bütün bu eksikleriniz tamam olmasına rağmen özellikle büyük şehirlerde bazı SGK müdürlüklerinde yoğunluk daha fazla oluyor ve bu da süreci uzatıyor.

ÖDEME ALABİLİRSİNİZ

Bütün bu işlemleri kontrol etmenize rağmen halen maaşınız bağlanmadıysa bu kez avans alma imkanınız bulunuyor. SGK'nın 2018/38 sayılı genelgesinin dokuzuncu bölümündeki maddeye göre, kuruma tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.

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3 MART’I TAKİP EDEN 90 GÜN ÖNEMLİ

Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurumca belirleniyor. Bu düzenleme ile 3 Mart tarihinden itibaren 90 gün içinde maaşları bağlanmayan EYT'liler yazılı olarak SGK'ya başvurarak avans talep edebilir. Düzenlemeye göre de 3 asgari ücret yani 25.500 TL'ye kadar avans alınabiliyor.

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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İLE YENİDEN ARTACAK

Asgari ücret Temmuz zammı ile bu rakam yeniden artacak. Buna göre 3 Mart tarihinde başvuran bir EYT'linin henüz maaşı bağlanmadıysa 2 Haziran'dan itibaren yazılı olarak başvurup avansını alabilecek. Avans alınan miktar sizin SGK'da birekin maaşınızdan yüksek ise bu kez kalan kısım sonraki maaşlarınızdan 1/4 oranında taksitler halinde kesilecek.


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