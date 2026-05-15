Kurban Bayramı öncesi açıkladı: 'Problem yok, artış var'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elmadağ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nu ziyaret etti. Bakan Yumaklı, kurbanlık sevkiyatına ilişkin incelemelerde bulundu. Burada konuşan Yumaklı, şu sözleri sarf etti:

"Hayvancılık yol haritamızın en önemli unsurlarından birisi de hayvan hastalıklarıyla mücadeleydi. Bu yüzden bütün Türkiye çapında 8 veteriner yol kontrol ve denetim istasyonu açmaya karar verdik. Bunlardan 5 tanesini açtık. Geri kalan 3 tanesini de peyderpey açmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı'na çok az günler kaldı.

Arkadaşlarımız yoğun hayvan hareketlerinin olduğu bu noktada, özellikle hayvanların çok sağlıklı bir şekilde dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlarımıza ulaşması için gece gündüz gayret ediyorlar"



'VETERİNER HEKİMLERİMİZ 7/24 GÖREV YAPIYOR'

Bakan Yumaklı, hayvan sevklerinde gerekli denetim ve kontrollerinin 43 ilin bağlantı noktası olan Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda gerçekleştirdiğini belirterek, şu cümleleri sarf etti:

"Burada hayvanların veteriner sağlık raporları, kulak küpeleri ve genel sağlık durumları titizlikle inceleniyor. Kurban Bayramı öncesinde de veteriner hekimlerimiz, kurban ibadetinin biyogüvenlik standartlarına ve dini vecibelere uygun şekilde ifası için burada 7/24 esasıyla görev yapıyor"



'SEVKİYATLAR DEVAM EDİYOR'

Bakan Yumaklı, zaman zaman kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaştıklarını da söyleyerek, "O yüzden bunlara da net bir şekilde cevap vereyim. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Bu yıl büyükbaş kurbanlık sayımız 1 milyon 202 bin baş ile geçen yıl kesilen hayvan sayısından yüzde 45 daha fazladır. Küçükbaş kurbanlık sayımız ise 3 milyon 761 bin baş ile yüzde 51 daha fazladır.

Büyükşehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca bu sevkiyatlar devam edecek. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın yerine getirmesi için bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, TarımCebimde uygulamasına işaret ederek, "Vatandaşlarımız, TarımCebimde mobil uygulaması üzerinden, küpe numaralarını girerek, aldıkları kurbanlıkların tür, yaş, ırk ve aşı bilgilerini kolayca sorgulayabilirler" dedi

Kaynak: DHA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır