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Kurban Bayramı öncesi kötü haber! Otobüs bilet fiyatları iki ayda yüzde 65 zamlandı

19.06.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve okulların kapanmasıyla yollarda hareketlilik başladı. Yaz tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, otobüs bilet fiyatlarını görünce ne yapacağını şaşırıyor. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı. İstanbul-İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıktı.

Kurban Bayramı öncesi kötü haber! Otobüs bilet fiyatları iki ayda yüzde 65 zamlandı

Akaryakıta gelen zamlar, otobüs bilet fiyatlarını etkiledi. Özellikle on iki ay içinde benzin ve motorine gelen zamlar sonrası otobüs bilet fiyatları tavan yaptı. Yaz tatilinin başlayarak okulların kapanması ve yaklaşan Kurban Bayramı için seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar kara kara düşünürken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Akaryakıtta derhal vergi indirimi yapılmalı" çağrısında bulundu.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ BİLET FİYATLARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların bayrama yaklaşık iki hafta kala artan otobüs bileti fiyatları nedeniyle sorun yaşamaya başladığını söyledi.

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İKİ AYDA YÜZDE 65 ARTTI

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Akın, “Ramazan Bayramı öncesinde ortalama 250 lira olan İstanbul-Ankara otobüs bilet fiyatları bugün itibarıyla neredeyse 400 liraya kadar çıktı. Benzer şekilde İstanbul-İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıkarak yüzde 65 oranında arttı” bilgisini paylaştı.

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"AKARYAKITTA DERHAL VERGİ İNDİRİMİ YAPILMALI"

İstanbul-Sivas arasının da yaklaşık 550 liraya yükseldiğini söyleyen Akın, “Ramazan Bayramı öncesi, litresi 19 lira 10 kuruş olan benzin yüzde 45 oranında zamlanarak 27 lira 70 kuruşa çıktı. Nisan başında litresi 21 lire 35 kuruş olan motorin de yüzde 40 oranında zamlanarak 30 lira 11 kuruşa yükseldi. Akaryakıtta derhal vergi indirimi yapılmalı” çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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