Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı bugün, Erdoğan açıklayacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu olurken, gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. 27 Mayıs'ta başlayacak bayram tatilinin uzatılması gündeme gelirken; kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 günlük tatille ilgili Kabine'yi işaret etmişti.

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı bugün, Erdoğan açıklayacak
Devrim Karadağ
Kurban Bayramı tatili için kritik gün geldi çattı. 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak edilirken; milyonların gözü kulağı bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün mü olacak?" sorusunun masada olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kurban Bayramı tatilinin uzayıp uzamayacağıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 9 günlük tatilin turizm açısından olumlu olacağını ancak kararın Kabine tarafından verileceğini belirterek bugünkü kritik toplantıyı işaret etmişti.

Öte yandan Beştepe'de gerçekleştirilecek olan bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya dair meseleler de konuşulacak ve ekonomideki durum ele alınacak.

İRAN SAVAŞI DA MASADA OLACAK

ABD ile İsrail'in ortak saldırısına maruz kalan İran, Türkiye'nin komşusu olması sebebiyle jeopolitik bir konumda bulunuyor. Ateşkes sürerken en son İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklif ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Kabul edilemez" bulundu.

Savaşın seyrinde önemli bir rol oynayacak bu gelişme, "Savaşa devam mı, tamam mı?" sorusunun cevap bulması açısından da önemli bir etkiye sahip. Öte yandan ülkeler arasındaki gerilimin yanında Hürmüz Boğazı'ndaki durumun enerji maliyetlerine etkisi de Kabine Toplantısı çatısı altında ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

En son MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek hareketlenen Terörsüz Türkiye süreci de kritik toplantıda değerlendirmeye alınacak.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma aşaması, bu sürecin MİT tarafından takibi ve ardından atılması beklenen hukuki adımlar Terörsüz Türkiye sürecine netleşmeyi bekleyen konular arasında yer alıyor.

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki olaylarla ciddi bir boyuta ulaşan okul saldırılarının da önceki toplantıda olduğu gibi tekrar gündemde olması bekleniyor. Bu kapsamda okullarda alınan güvenlik önlemlerinin son durumu masada olacak.

Alınacak kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

