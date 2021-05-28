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Kurban fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

28.05.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca Müslüman kurban kesmek için plan yapmaya başladı. Kurban fiyatları araştırılıyor. Kurban fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

Kurban fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

Yılın ikinci dini bayramı olan "Kurban Bayramı" yaklaşıyor. Bunun üzerine kurban kesmeyi planlayan Müslümanlar "Kurban fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

19 Temmuz Pazartesi, Kurban Bayramı arefesine denk gelmektedir. 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayıp 23 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecek olan Kurban Bayramı 4 gün sürecektir. Temmuz ayında kutlanacak olan, Müslümanlarca kutsal kabul edilen Kurban Bayramı'ndan 3 hafta önce kurbanlıkların pazara gelmesi tahmin ediliyor.

Büyükbaşlarda 28 ile 35 lira arası, küçükbaşlarda ise 28 ile 33 lira arasında olmak üzere canlı kurbanlık kilogram fiyatı değişiklik gösterecek. Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında pazara sunulması bekleniyor. Büyükbaş hayvanlarda ise hesap, kilo başına yapılacak.

Yapılan tahminlere göre 30 kiloluk et, yani 60 kilo canlı hayvan için 800- 2 bin TL arası pay ödenecek.

Öte yandan, pandemi dolayısıyla hayvan yeminde, bakımında görülen fiyat artışının satışlara da yansıyacağı ifade ediliyor. Ancak kesimi kendisi yapacak vatandaşların söz konusu fiyat artışından fazla etkilenmeyeceği söyleniyor.

Kurban fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

2021 YILI DİNİ GÜNLER

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili / 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili / 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili / 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı / 13 Nisan Salı

Kadir gecesi / 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi / 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün / 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün / 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün / 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi / 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün / 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün/ 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün / 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün / 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı / 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü / 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili / 17 Ekim Pazar

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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