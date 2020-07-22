Kurban pazarında keçiye talep arttı! Kurbanlık keçi fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’daki kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2020 yılı için yüksek seyrederken vatandaşlar, küçükbaş kurbanlık hayvanlara ilgi göstermeye başladı. Küçükbaş kurbanlık içerisinde ise en fazla ilgi gören kurbanlık keçi oldu. Doğal ortamda beslendiği için etinin lezzetli olduğu söylenen keçiye son dönemde artan bir ilgi bulunuyor.

Kurbanlık keçi fiyatları ne kadar?

Hayvancılıkla uğraşan kişiler 2020 kurbanlık keçi fiyatları hakkında da bilgi verdi. Keçinin diğer küçükbaş kurbanlık fiyatları ile arasında fark bulunduğunu belirten besiciler, küçükbaşlardan fiyat olarak yüksek olduğunu belirtti. Kurbanlık keçi fiyatları 2020 yılında da diğer küçükbaş kurbanlık fiyatlarından ortalama olarak 1.000 TL daha pahalı oluyor. Besiciler, önceden kurban pazarlarına keçinin getirilmediğini çünkü yüksek fiyatları nedeniyle satılmadığını aktarıyor. Ancak son dönemlerde kurbanlık keçi kesimi için talep arttığından dolayı pazarlarda keçi de bulunabiliyor.

Kurban pazarlarının maskotu olarak gösterilen keçilerin kurbanlık keçi fiyatları ise değişkenlik gösteriyor. Kurbanlık keçi ne kadar diye merak eden vatandaşların Kurban Bayramı’nda keçi kesmek istemeleri halinde diğer küçükbaşlardan daha yüksek fiyat ödemeleri gerekiyor. Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020 için ise uzmanlar tarafından ortalama 1050 TL ile 1500 TL arasında seyredeceği belirtiliyor.