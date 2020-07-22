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Kurban pazarında keçiye talep arttı! Kurbanlık keçi fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala İstanbul’daki kurban pazarı hareketlendi. Büyükbaş kurbanlık fiyatları yüksek olunca vatandaşlar küçükbaşa yöneldi. Küçükbaşta ise kurbanlık keçi kesimi üzerinde durulmaya başlandı. Peki, kurbanlık keçi fiyatları ne kadar?

Kurban pazarında keçiye talep arttı! Kurbanlık keçi fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’daki kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2020 yılı için yüksek seyrederken vatandaşlar, küçükbaş kurbanlık hayvanlara ilgi göstermeye başladı. Küçükbaş kurbanlık içerisinde ise en fazla ilgi gören kurbanlık keçi oldu. Doğal ortamda beslendiği için etinin lezzetli olduğu söylenen keçiye son dönemde artan bir ilgi bulunuyor.

Kurbanlık keçi fiyatları ne kadar?

Hayvancılıkla uğraşan kişiler 2020 kurbanlık keçi fiyatları hakkında da bilgi verdi. Keçinin diğer küçükbaş kurbanlık fiyatları ile arasında fark bulunduğunu belirten besiciler, küçükbaşlardan fiyat olarak yüksek olduğunu belirtti. Kurbanlık keçi fiyatları 2020 yılında da diğer küçükbaş kurbanlık fiyatlarından ortalama olarak 1.000 TL daha pahalı oluyor. Besiciler, önceden kurban pazarlarına keçinin getirilmediğini çünkü yüksek fiyatları nedeniyle satılmadığını aktarıyor. Ancak son dönemlerde kurbanlık keçi kesimi için talep arttığından dolayı pazarlarda keçi de bulunabiliyor.

Kurban pazarlarının maskotu olarak gösterilen keçilerin kurbanlık keçi fiyatları ise değişkenlik gösteriyor. Kurbanlık keçi ne kadar diye merak eden vatandaşların Kurban Bayramı’nda keçi kesmek istemeleri halinde diğer küçükbaşlardan daha yüksek fiyat ödemeleri gerekiyor. Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020 için ise uzmanlar tarafından ortalama 1050 TL ile 1500 TL arasında seyredeceği belirtiliyor.

Keçi etinin faydaları

Kurban Satış ve Kesim Merkezi sahibi Gürsel İlgöz; keçi etinin ve sütünün oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. Kurban pazarlarının maskotu olan keçinin sağlığının anlatılarak kurbanlık olarak da kesilebileceğinin bilinmesi gerektiğini dile getiriyor. Keçiyi sağlıklı kılan özelliklerin ise yemlenme şekli olduğu aktarılıyor. Bu nedenle kurbanlık keçi fiyatları da diğer küçükbaş fiyatlarından yüksek seyrediyor.

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