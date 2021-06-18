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Kurban vekalet ücretleri ne kadar? 2021 Kızılay, küçükbaş ve büyük baş vekalet ücretleri

18.06.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kurban vekalet ücretleri ne kadar?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte 2021 Kızılay, küçükbaş ve büyük baş vekalet ücretleri...

Kurban vekalet ücretleri ne kadar? 2021 Kızılay, küçükbaş ve büyük baş vekalet ücretleri

Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 idrak edecek. Kurban Bayramı'na geri sayımın başlamasıyla vekalet ücretleri de araştırılır oldu. Müslümanlar "Kurban vekalet ücretleri ne kadar?" sorusunun yanıtını arıyor. Konuya ilişkin beklenen bilgi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi. Geçtiğimiz yıl vekalet ücreti yurt içinde 975 lira, yurt dışı küçükbaş vekalet ücreti ise 825 liraydı. Peki fiyatlar bu yıl ne oldu? İşte 2021 Kızılay, Mehmetçik Vakfı küçükbaş ve büyük baş vekalet ücretleri...

KURBAN VEKALET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 TL, yurt dışında ise 925 TL olduğu açıklandı. Söz konusu açıklamayı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dine, dile, ırka bakmadan her türlü yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi. Açıklamalarına devam eden Başkan Erbaş, Müslümanların kurban kesimine büyük ilgi gösterdiğini ve geçen sene 557 bin 311 hisse kurbanın ihtiyacı olan bireylere ulaştırıldığını ifade etti. Bu hisse kurbanların hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç sahiplerine gönderildiği söylendi.

Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu yaklaşık olarak 30 yıldır gerçekleşiyor. Bu organizasyon, Başkanlığın TDV ile yaptığı önemli hizmetlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Kurban vekalet ücretleri ne kadar? 2021 Kızılay, küçükbaş ve büyük baş vekalet ücretleri

BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Konu hakkında farklı kuruluşlarla işbirliğine gidileceğini, iletişim halinde olunacağını ifade eden Erbaş, bağış yapmak isteyen Müslümanların 'bagis.tdv.org' ve 'www.tdv.org' üzerinden elektronik ortamda bağışta bulunabileceğini duyurdu. Öte yandan il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve banka yoluyla da vekaletle kurban organizasyonuna katılım gösterilebilecek. İlgili kişiler 0312 4169000 numarasından ayrıntıları öğrenebilecek.

2021 KIZILAY KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ VEKALET ÜCRETLERİ

Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 kurban vekalet bedelinin yurt içinde 1050 TL, yurt dışında 125 dolar ya da 105 avro olduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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