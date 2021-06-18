Kurban vekalet ücretleri ne kadar? 2021 Kızılay, küçükbaş ve büyük baş vekalet ücretleri

Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 idrak edecek. Kurban Bayramı'na geri sayımın başlamasıyla vekalet ücretleri de araştırılır oldu. Müslümanlar "Kurban vekalet ücretleri ne kadar?" sorusunun yanıtını arıyor. Konuya ilişkin beklenen bilgi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi. Geçtiğimiz yıl vekalet ücreti yurt içinde 975 lira, yurt dışı küçükbaş vekalet ücreti ise 825 liraydı. Peki fiyatlar bu yıl ne oldu? İşte 2021 Kızılay, Mehmetçik Vakfı küçükbaş ve büyük baş vekalet ücretleri...

KURBAN VEKALET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 TL, yurt dışında ise 925 TL olduğu açıklandı. Söz konusu açıklamayı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dine, dile, ırka bakmadan her türlü yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi. Açıklamalarına devam eden Başkan Erbaş, Müslümanların kurban kesimine büyük ilgi gösterdiğini ve geçen sene 557 bin 311 hisse kurbanın ihtiyacı olan bireylere ulaştırıldığını ifade etti. Bu hisse kurbanların hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç sahiplerine gönderildiği söylendi.