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Kurdaki artış kredi limitlerini eksiye düşürdü

14.12.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarındaki artış ihracatçız zor durumda bıraktı. İhracatçılar bankalardan, kredi limitlerinin artırılmasını talep ediyor.

Kurdaki artış kredi limitlerini eksiye düşürdü

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçıların kullandığı kredilerde limitler belirlenirken döviz kurunun Eylül ayında kurdaki ani yükseliş öncesindeki seviyeden hesaplanması ya da kredi limitlerinin acilen artırılması talebinde bulundu. Döviz kurlarında son aylarda yaşanan astronomik artışlar sonrasında bankaların ihracatçılara, “Kredi limitinizi aştınız” diyerek kredi vermediği bilgisini paylaşan Eskinazi, “Örnek vermek gerekirse 1 milyon TL kredi limiti olan bir ihracatçı Eylül ayındaki döviz kurlarına göre 116 bin dolar kredi kullanabiliyordu. Bu ihracatçımız Eylül ayına kadar 75 bin dolar kredi kullandıysa 41 bin dolar limiti olduğunu düşünüp kredi başvurusunda bulunurken, bugün bankadan ‘Kredi limitinizi aştınız kredi kullanamazsınız’ diye cevap alıyor. Bu yaklaşım tek başına ihracatı durdurmaya yeterken, daha da kötüsü yaşanabilir, ihracatçı firmaların ihraç ettiği ürünlerin bedelleri geldiğinde kredi limitinizi aştınız denilerek ihracatçılara ihracat gelirleri ödenmeyebilir. İhracatçılarımız iki yönlü mağdur olabilir” diye konuştu.

"YENİ YILI BEKLEMEDEN HEMEN ARTIRMALI"

Türk Eximbank ve diğer bankaların kredi limitlerini döviz kurundaki değişime göre bir an önce artırması talebinde bulunan Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı; “Türk ekonomisinin her zamankinden daha çok dövize ihtiyacı olan bir süreçte ihracatçının finansmana erişiminin önündeki engeller kaldırılmalı. İhracatçı döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle öz kaynaklarında ciddi bir erime yaşadı. Bankalar da limitlerinizi aştınız diye kredi vermezse ihracatımızın sürdürülebilirliği ortadan kalkar. Bankalar, ihracatçılara tanıdıkları kredi limitlerini yeni yılı beklemeden hemen artırmalı.”( İHA)

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