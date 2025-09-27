FİNANS

Küresel Çevre Hareketi Sıfır Atış 8 Yaşında! Bakan Kurum: 'Atmadık, dönüştürdük, bir dünya kazandık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, 8. yılına girdi. Konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum değerlendirmelerde bulundu.

Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, 8. yılına girdi.

Küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık’ın 8. yılı için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, şu şekilde mesaj verdi:

“Atmadık, dönüştürdük, bir dünya kazandık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerindeki Sıfır Atık Projemiz ile; 74,5 milyon ton atığı çöpe atmadık. 1.7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji, 55 milyar litre petrol tasarrufu sağladık. Biz 8 yılda hiç durmadık; Sıfır Atık Mavi ile su kaynaklarımızı korurken Depozito Yönetim Sistemi’ni 7 bölgeye yaydık. Sen de alışkanlıklarını geride bırak, ‘8. Yılında 8 Milyar İnsan İçin’ sıfırdan başla”

Murat Kurum Emine Erdoğan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre
