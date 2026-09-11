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Küresel elektrikli araç satışları ağustosta 1,83 milyona ulaştı

Küresel elektrikli araç satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 1,83 milyon adede ulaştı.

Küresel elektrikli araç satışları ağustosta 1,83 milyona ulaştı

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, ağustos ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, dünya genelinde yılın ocak-ağustos döneminde satılan elektrikli araç sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 13,4 milyona çıktı.

Dünyada ağustos ayında 1,83 milyon elektrikli araç satılırken, bu rakam satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttığını ortaya koydu.

Avrupa'da elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 artarak 380 bine ulaştı. Bölgede satışlar temmuz ayına göre ise yaz dönemindeki mevsimsel yavaşlamanın etkisiyle yüzde 15 geriledi.

Avrupa'da yılın ilk 8 ayında ise elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 3,3 milyona çıktı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı Çin'de ağustos satışları yıllık bazda yüzde 11 azalarak 1,03 milyon oldu. Çin'de ocak-ağustos dönemindeki elektrikli araç satışları da yüzde 12 gerileyerek 6,9 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Kuzey Amerika'da elektrikli araç satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 azalarak 140 bine geriledi. Yılın ilk 8 ayında bölgedeki satışlar yüzde 21 düşüşle 1 milyon seviyesinde kaldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç satış
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