Küresel gelişmeler sonrası Yılmaz’dan dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,son günlerde küresel arenada yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendirerek Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şunları kaydetti:

Makroekonomik temellerimiz sağlam.

Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.

Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda.

Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir.