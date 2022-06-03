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Küresel gıda fiyatları frene bastı: Buğday krizinde sona mı gelindi? Türkiye detayı dikkat çekti

03.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanan Küresel Gıda Fiyat Endeksi iki aydır üst üste geriledi. FAO Tahıl Fiyat Endeksi, buğday fiyatlarının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken, Ukrayna kıyılarında bekleyen 20 ton tahıl için flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Türkiye'nin adı ön plana çıkarken söz konusu iki ülkenin İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.

Küresel gıda fiyatları frene bastı: Buğday krizinde sona mı gelindi? Türkiye detayı dikkat çekti

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyat endeksi Nisan ayının ardından Mayıs ayında da geriledi. Bitkisel yağ ve süt ürünlerinin uluslararası fiyatları düşerken, buğday, pirinç ve kanatlı hayvan eti fiyatları arttı.

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FAO Gıda Fiyat Endeksi Mayıs ayında Nisan ayına göre yüzde 0,6 düşüşle 157,4 puan oldu. Bu düşüşe rağmen Endeks, 2021 Mayıs ayının yüzde 22,8 üzerinde gerçekleşti.

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FAO'nun Bitkisel Yağ endeksi ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 düştü. Palm, ayçiçek yağı, soya ve kolza yağı fiyatlarını Mayıs ayında geriledi. Mayıs ayında FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de yüzde 1,1 düştü.

BUĞDAYDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, buğday fiyatlarının etkisiyle Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Mayıs ayında fiyatlar yüzde 5,6 yükselmişti. Mayıs ayında Tahıl Fiyat Endeksi geçen yılın aynı döneminin yüzde 56,2 üzerine çıktı.

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İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Öte yandan Ukrayna limanlarında bekleyen 20 milyon ton tahıl için flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Rusya geçiş için şartlarını açıklarken Türkiye'nin ismi ön plana çıktı. İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.


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