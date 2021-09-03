FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

03.09.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar ABD'de bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilere odaklanırken, yurt içinde ise ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler gündemin odağındaki yerini koruyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomideki toparlanmanın yavaşladığına işaret eden veriler genişleyici politikaların süreceği beklentilerini artırsa da yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon merkez bankalarını harekete geçmeye zorluyor.

Fed'in politikasını belirleme konusunda enflasyon ile birlikte en fazla dikkate aldığı verilerin önemli bir kısmı da bugün yayımlanacak. ABD'nin istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, önceki gün açıklanan ADP özel sektör istihdamının 374 bin ile beklentilerin altında kaldığına dikkati çekerek, dün de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 28 Ağustos ile biten haftada 340 bine inerek Kovid-19 salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğine anımsattı.

Verilerden gelen karışık sinyallerin devam ettiğini belirten analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Bugün yayımlanacak istihdam raporu öncesinde dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarını kırdı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) temmuzda yıllık yüzde 12,1'lik artışla beklentileri belirgin bir şekilde aşmasına karşın Avrupa borsalarında yükselişler görüldü.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek, günü yüzde 0,3 artışla 1,1876'dan tamamladı.

Asya'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin Kovid-19 mücadelede artan eleştiriler sonrası istifa edeceği haberleri, siyaseti gündemin odağına taşıdı.
Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül'de yapılması planlanan LDP içi liderlik seçimlerine katılmayacağını söyledi. Resmi beyanını gelecek hafta kamuoyuna duyuracağını kaydeden Suga, geriye kalan görev süresini hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine ayıracağını belirtti.

Kyodo ajansı Suga'nın resmi beyanının, "görevinden fiilen istifası" olarak kabul göreceğini bildirdi. İstifa haberine karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2'ye yakın yükselirken, Japon yeni, dolar karşısında yüzde 0,1 değer kaybetti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, Japonya'da 42,9'a, Çin'de 46,7'ye gerileyerek ekonomik aktivitenin hizmet sektöründe daraldığına işaret etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

YURT İÇİ PİYASALARIN GÖZÜ ENFLASYONDA

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.479,12 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dün 8,2625 ile 10 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,2778'den kapanış yaptı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2920 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor. TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı istihdam raporu

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı PMI

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bölgenin akıllısı sen misin, burada yetişmez" dediler"Bölgenin akıllısı sen misin, burada yetişmez" dediler
İğne ipliğe döndü: Hasta olması çok muhtemelİğne ipliğe döndü: Hasta olması çok muhtemel
İSKİ'den olağanüstü zam toplantısı!İSKİ'den olağanüstü zam toplantısı!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Doğal gaza yüzde 15 zam

Doğal gaza yüzde 15 zam

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Türkiye'de az bulunan bir ürün! Sipariş yağıyor

Türkiye'de az bulunan bir ürün! Sipariş yağıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gıda devi satışa çıkıyor

Gıda devi satışa çıkıyor

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.