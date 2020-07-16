Küresel piyasalar ECB faiz kararını bekliyor

Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasında gerilimi artıran karşılıklı hamleler de gelmeye devam ediyor. ABD yönetimi dün, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi. Kararın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta alınan önlemlere ilave olarak üst düzey Çinli yetkililere daha fazla yaptırım uygulamayı göz ardı etmediği bildirildi.

Dünya çapında Kovid-19 vaka sayısı 13,7 milyona ulaşırken, ABD'nin Florida eyaletinde yeni tedbirler alınmasının ardından dün Hindistan'da da çok sayıda eyalette yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hastalığın tedavisine ilişkin haber akışı da devam ederken, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının ilk aşama denemelerinde tüm deneklerin güçlü bir bağışıklık geliştirdiğini bildirdi.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haberler ve beklentilerin üzerinde veri akışının oluşturduğu pozitif görünüm, ABD-Çin geriliminin tırmanmasıyla gölgelenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak yoğun veri gündemi takip edilecek.

Makro veriler tarafında ise dün ABD'de açıklanan verilerin pozitif bir tablo ortaya koyduğu görüldü. Ülkede sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 5,4 ile son 60 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. ABD'de ithalat fiyat endeksinde son 8 yılın en hızlı yükselişi yaşanırken, New York Fed İmalat Sanayi 17,2'ye yükseldi, kapasite kullanım oranı da yüzde 68,8 ile beklentilerden iyi geldi.

Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan temmuz ayı "Bej Kitap" raporunda, "Ekonomik faaliyet hemen hemen tüm bölgelerde arttı ancak Kovid-19 salgını öncesinde olduğundan düşük seviyelerde kaldı. Ekonomik görünüm, görüşülen kişilerin Kovid-19 pandemisinin ne kadar süreceği ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü konularıyla mücadelesinden dolayı oldukça belirsiz olmaya devam etti." ifadeleri yer aldı.

Pozitif veriler ve beklentilerden iyi gelen bilançoların yanı sıra, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,85, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 yükseldi. Dolar endeksi dün 95,8 ile 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında bugün 96,1 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD endeks vadelilerinin bugün ise negatif seyretmesi dikkati çekiyor.